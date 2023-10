Susan Sarandon | Il cinema italiano è magico | Nuovo Cinema Paradiso non è fatto da Amazon

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 ottobre 2023)non risparmia frecciatine all'industria americana dal palco del Lucca Film Festival 2023, dove ha ritirato il premio alla carriera e ha celebrato le sue origini italiane. Lo sciopero di Hollywood, le origini italiane, la famiglia, l'amore per ile un pizzico di vanità femminile., ospite speciale del Lucca Film Festival 2023, si è concessa al pubblico lucchese in una serie di incontri ufficiali, ma i più fortunati l'hanno potuta avvistare mentre mangiava un gelato, visitava librerie o scorrazzava su e giù per la Garfagnana facendo incetta di centrini, la sua passione (a quanto pare). Abbottonatissima sui suoi prossimi progetti per via dello sciopero degli attori, l'attrice ha però anticipato che negli USA la attende subito un...