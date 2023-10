Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | gli avvisi

L’assegnazione delle Supplenze d alle graduatorie di istituto è disciplinata dall’articolo 13 dell’OM n. 112/2022: come procedere per quelle su posto ...

...delle competenze per lebrevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel D. P. C. M. 31 agosto 2016, le...L'aggiornamento delle Graduatorie GPS è una procedura molto importante per insegnare nellein supplenza . Le nuove Graduatorie Provincialidel 2024 sostituiranno quelle entrate in ...

Supplenze, mancano i docenti: avvisi scuole aperti e scadenze Orizzonte Scuola

Supplenze docenti 2023: nomina da MAD, il Dirigente deve seguire dei criteri o può “scegliere chi vuole” Orizzonte Scuola

Le supplenze per l'organico aggiuntivo ATA partiranno probabilmente verso fine ottobre, e il profilo più richiesto sarà quello di CS.Con l'obiettivo di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, dirigente scolastico e direttore dei servizi amministrativi, a ...