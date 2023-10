Supplenze da GaE e GPS 2023 | le nomine | bollettini al 3 ottobre AGGIORNATO

Saranno suddivise per posto comune e di sostegno, e utilizzate per l'attribuzione delleal 30 Giugno e al 31 Agosto. Inoltre, le GPS sono subordinate alle(graduatorie ad esaurimento), ...dae GPS 2023, quanti turni di algoritmo ci saranno Minimo due, massimo. Ecco le province che hanno pubblicato Abruzzo Chieti e Pescara - bollettino 8 settembre - terzo turno 18/09 - ...

Supplenze, il docente che rinuncia a nomina GaE o GPS non può avere supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 neanche da graduatorie di istituto Orizzonte Scuola

Supplenze da GPS- GAE- GRADUATORIE DI ISTITUTO 2023/24 ... Cobas Scuola

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, proseguono le operazioni informatizzate per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da GAE e da GPS al 31 agosto e al 30 giugno 2024. In ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...