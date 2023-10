Supercoppa Italiana | richiesta dall’Arabia | cambia tutto per il Napoli

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilcampione d’Italia, dovrà partecipare allanel prossimo mese di Gennaio, ma arriva unadell’ultim’ora. Il, vincitore del campionato dello scorso anno, ha di diritto il pass alla prossimadi Gennaio. Insieme ad Inter, Fiorentina e Lazio compone le 4 squadre che si giocheranno l’ambito trofeo, in Arabia Saudita nella sua nuova modalità con semifinale e finale tra vincitrice dello scudetto, vincitrice della Coppa Italia e seconda classificata in Serie A e finalista perdente della coppa nazionale. Gli azzurri, sfideranno nella prima semifinale la perdente della coppa Italia che è stata la Fiorentina. L’altro match che decreterà l’altra finalista, sarà tra Lazio e Inter, ...

La Supercoppa Italiana slitta . Il torneo, che debutta con il nuovo format a quattro squadre, era inizialmente prevista per i primissimi giorni...

La Supercoppa Italiana non si giocherà più dal 4 all’8 gennaio in Arabia Saudita. La Lega Serie A annuncia un cambio nelle date , che andrà a ...

La Lega Serie A ha annunciato in un comunicato ufficiale che le autorità sportive arabe hanno chiesto uno spostamento (presumibilmente uno ...

Supercoppa Italiana , cambiano le date delle final four per l’assegnazione del primo trofeo di questa stagione La Lega Serie A ha così annunciato ...

Lanel nuovo formato a quattro con Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina non si giocherà più ai primi di gennaio. Lo ha reso noto la Lega Serie A, che ha dato annuncio di uno slittamento: ......ha annunciato in un comunicato ufficiale che le autorità sportive arabe hanno chiesto uno spostamento (presumibilmente uno slittamento) delle date originariamente stabilite per la...

Slitta la Supercoppa Italiana. La nota della Lega Serie A: "Richiesta delle autorità arabe" TUTTO mercato WEB

UFFICIALE / La Supercoppa italiana cambia programmazione. Le nuove date… fcinter1908

Le date inizialmente previste per il mini torneo a quattro squadre, novità di quest'anno, erano dal 4 all'8 gennaio. A giocarsi la Supercoppa italiana saranno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina.Con un comunicato, infatti, la Lega Serie A ha reso nota le necessità di spostare le date della prossima Supercoppa italiana, la prima con il format della final four. Una decisione che coinvolgerà ...