Supercoppa Italiana | l’Arabia Saudita chiede il rinvio | cos’è successo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Lacambia data., paese che ospita il torneo che nella nuova versione cambia format passando a 4 squadre, ha chiesto formalmente ilalla Lega Serie A. In una nota della Lega, si legge, infatti, di aver “ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di gennaio 2024, della Ea Sports Fc Supercup. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre“. Le date inizialmente previste erano dal 4 all’8 gennaio 2024. Come detto in precedenza, il torneo si svolgerà con un format differente a partire da questa edizione. Insieme al Napoli vincitore dello scudetto e all’Inter vincitrice della Coppa Italia, ci sono anche la Lazio, seconda in campionato e la ...

