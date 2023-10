Sull' Italia torna lo spauracchio delle agenzie di rating | quelle che sbagliano spesso

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non è passata nemmeno una settimana dall’approvazione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, da parte del Cdm, che già iniziano le speculazioni su un possibile declassamento dell’affidabilità dell’da partevariedi. Tra ottobre e novembre arriveranno infatti i giudizi da parte di S&P (20 ottobre), Fitch (10 novembre) e Moody’s (17 novembre) e molti giornaloni stanno già puntando su un possibile passaggio da “investment grade” a “speculative grade” dell’. Il giudiziodiha sicuramente il suo peso ma il governo non ha approvato una Nadef così audace da rendere più che plausibile un downgrade da parte di qualche agenzia di. Lo spread tra Btp e Bund ...

La Nadef prevede un taglio del governo sulla sanità : tra il 2023 e il 2024 ci saranno due miliardi in meno per il Servizio sanitario nazionale. A ...

... ma uno spettacolo sulla libertà,'autodeterminazione". Il 13 ottobre segue la fiaba ... Branko Hrabal in fuga dall'Ungheria si rifugia in un campo rom in. Porta con sé quel che rimane del ...Bisogna lasciar fare, e come e' scritto'autobus non disturbare il conducente". Lo ha affermato ... Il sistemase messo in condizioni di competere a parita' di condizioni non ha nulla da ...

Temporali in arrivo sull'Italia, quando e dove colpiranno. Il meteorologo: «Giù le temperature». Le previsioni ilmessaggero.it

Previsioni meteo video di giovedì 05 ottobre sull'Italia 3bmeteo

Bermagui, 3 ott. (askanews) - Avvisi di emergenza antincendio sono stati emessi per le aree lungo la costa meridionale del NSW in Australia. Gli allarmi di emergenza antincendio sono stati emessi per ...L’intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. È una bolla. Costa troppo. Oppure no: viviamo nell’era dell’IA democratica. Trasformerà le imprese positivamente. No, prenderà le decisioni al posto nos ...