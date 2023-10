Su-57 e Su-35S | i nuovi caccia dell' aeronautica russa

Leggi su panorama

(Di martedì 3 ottobre 2023) La United Aircraft Corporation (Uac), ovvero il consorzioe imprese aerospaziali russea Difesa. filialea società statale Rostec, ha annunciato giovedì scorso di aver consegnato alle forze di Moscaaerei da combattimento Su-57 e Su-35S. La Uac, controllata completamente dallo stato, ha anche dichiarato in un comunicato che iaerei da combattimento hanno superato il ciclo completo dei collaudi eseguiti in fabbrica per le varie modalità operative, ai comandi di piloti incaricati dal Ministeroa Difesa. Il ministro russo'industria e del commercio Denis Manturov ha commentato: “Oggi le imprese produttrici di aerei russi stanno guadagnando un buon ritmo di produzione, continuando a fornire attrezzature da combattimento alle nostre truppe. ...