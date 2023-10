Stupore per l' interpretazione delle parole di Mattarella Il Quirinale ammonisce la sinistra

Tajani va a Parigi per incontrare la ministra Colonna: "Come ha riconosciuto anche Macron, sull'emergenza migratoria c'è un dovere di solidarietà ...

“Ho appreso con stupore che il Tuo governo – in modo non coordinato con il governo italiano – avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti ...

“Ho appreso con stupore che il Tuo governo – in modo non coordinato con il governo italiano – avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti ...

La premier: «Ho appreso con stupore che il Tuo governo - in modo non coordinato con il governo italiano - avrebbe deciso di sostenere con fondi ...

Si chiama Francesco Farioli. Ha 34 anni. È un cervello (calcistico e non solo) in fuga. Allena il Nizza e sta stupendo tutta la Francia. È diverso da ...

Al Quirinale si registrale interpretazioni che alcuni quotidiani hanno dato al discorso pronunciato ieri dal presidente Sergio Mattarella al Festival delle Regioni in corso di svolgimento a Torino . Ieri in un ..."I concetti creano gli idoli, solo loconosce" è un noto motto di Gregorio di Nissa, il ... Il libro di Revello, propriola scelta di figure irregolari e difficilmente classificabili , opera ...

**Salute: Stupore Quirinale per interpretazioni parole Mattarella su Ssn** La Gazzetta del Mezzogiorno

Sbanda con l'auto e vola dentro al fosso: stupore per i soccorritori al loro arrivo ilgazzettino.it

SANT’OMERO – Questa mattina alle prime luci dell’alba, in Via San Migliorato, un’autovettura è uscita fuori strada, terminando la sua corsa dinanzi ad un passo carraio. Il conducente ...SANT’OMERO – Questa mattina alle prime luci dell’alba, a Sant’Omero in Via San Migliorato, il conducente dell’autovettura è uscito di strada, terminando la sua corsa davanti ad un ...