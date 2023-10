Stroncato da un infarto il tiktoker Mister Pella Pazzo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il mondo del web e dei social network in lutto per la morte di, famosissimo soprattutto su TikTok, dove vanta oltre un milione e mezzo di follower: il giovane, al secolo Lorenzo Della Femine, è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 ottobre. Secondo quanto si apprende, riferisce Fanpage, sarebbe statoda un malore improvviso a soli 40 anni. Il decesso è sopraggiunto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di un arresto cardiocircolatorio, come confermato al giornale da fonti qualificate: Della Femine lascia moglie e tre figli. Sia in ospedale che a Casalnuovo, dove il 40enne viveva, sono giunti i carabinieri: non si segnalano, però, problemi di ordine pubblico. Le condizioni diavevano già fatto ...