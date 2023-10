Strage di Murcia | riconosciuti solo cinque corpi estratti dalle macerie

La7.it - Sono stati riconosciuti solo cinque corpi sui tredici estratti dalle macerie della discoteca bruciata domenica mattina a. Per dare un nome alle altre vittime servirà il test del Dna: ...in discoteca a, il panico in strada davanti al locale in fiamme: le prime immagini I testimoni E sono terribili le testimonianze di chi è riuscito a salvarsi dalle fiamme che in un ...

Strage in discoteca a Murcia, il panico in strada davanti al locale in fiamme: le prime immagini Repubblica TV

Strage in Spagna: in fiamme tre locali notturni, i morti salgono a tredici EuropaToday

Tredici morti, tre dispersi e molti feriti, di cui 4 ricoverati. E' il bilancio ancora provvisorio del terribile incendio scoppiato all'alba di domenica 1 Ottobre 2023, che ha provocato una strage in ...Bufera dopo la tragedia di sabato notte a Murcia, costata la vita a 13 persone perite nell'incendio dei locali. Accuse di mancati controlli delle autorità ...