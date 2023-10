Stefano De Martino festeggia il compleanno con Santiago | mentre Belen rimane in silenzio…

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma…Lo scambio di amicizia sui social tra Antonella Fiordelisi e Antonino SpinalbeseI genitori di Fedez preoccupati per il figlio, rompono il silenzio: Dobbiamo essere forti per luiDeil suoinsieme al figlio. Il conduttore ha appena compiuto i suoi i suoi 34 anni e ha deciso di condividere un momento tenero con il figlio. Sappiamo che lui enon formano più una coppia e quanto pare non hannoto insieme. La showgirl di recente ha condiviso dei momenti con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni.è stato avvistato anche insieme ad Antonino, che per il bene dei figli hanno deciso di avere un ...