Stati Uniti - Nuovo allarme a Detroit | rischio di multe miliardarie per Stellantis | Ford e GM

Leggi su quattroruote

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le "Big di" non stanno rischiando solo di pagare le conseguenze dello sciopero proclamato dal sindacato Uaw per il mancato accordo sul rinnovo del contratto di lavoro. Infatti, i cosiddetti standard Cafe (Corporate Average Fuel Economy) potrebbero diventare una mina pronta a esplodere sui conti aziendali, soprattutto per General Motors e. La proposta dell'amministrazione Biden di rendere più severi i requisiti sui consumi di carburante fino al 2032 potrebbe costare ai due costruttori 9,5 miliardi di dollari (circa 9,1 miliardi di euro al cambio attuale) sotto forma diper il mancato rispetto dei limiti. In particolare, secondo una lettera inviata dall'American Automotive Policy Council al Dipartimento dell'Energia (DoE) e raccolta dalla Reuters, la GM potrebbe pagare sanzioni per 6,5 miliardi e ...