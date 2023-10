Stangata GAS per le Famiglie Italiane | +181 euro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma - A settembre, la bolletta del gas nel mercato tutelato ha registrato un aumento del 4,8% rispetto al mese di agosto. Questa notizia è stata comunicata da Arera, l'autorità pubblica che stabilisce le tariffe per l'energia e il gas nel mercato di maggior tutela, che coinvolge 10 milioni di utenti, ovvero un terzo del totale. L'incremento dei prezzi è dovuto principalmente all'aumento del costo medio del metano rispetto ad agosto. Nel mercato italiano all'ingrosso, il prezzo medio a settembre è stato di 37,05al megawattora. Gli oneri generali e la tariffa legata al trasporto e alla misura sono rimasti invariati. In termini di spesa complessiva, la famiglia media, nell'anno in corso (da ottobre 2022 a settembre 2023), dovrebbe spendere circa 1.459per il gas, al netto delle imposte. Questo importo rappresenta una diminuzione del 13,9% ...