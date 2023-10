SSC Napoli | il comunicato | “Applausi del Maradona per una prestazione di carattere | intensità e grande spessore agonistico”

(Di martedì 3 ottobre 2023) La società azzurra non ha potuto esimersi dal complimentarsi con ilper ladicontro il Real Madrid. Nella sfida della seconda giornata del gruppo C di Champions League contro il Real Madrid, ilha messo in campo un’eccezionaledi personalità e. Nonostante la sconfitta per 3-2, la squadra azzurra ha attirato l’attenzione e l’ammirazione di tutti, compreso l’iconico, che ha elogiato l’impegno e la dedizione dei giocatori. Il sito ufficiale della SSCha commentato l’esito della partita, sottolineando l’atteggiamento coraggioso e determinato della squadra anche in faccia alla sconfitta. Nonostante il Real Madrid abbia avuto momenti di vera e propria ...

Il legale della SSC Napoli, Fabio Fulgeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Play in cui ha parla to dell’iscrizione del presidente ...

Come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ha deciso di non procedere ...

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commenta to le parole di Andrea Abodi in merito alla questione degli Stadi. Attraverso una ...

Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraNotte di grande calcio al Maradona dovee Real Madrid si affrontano per la seconda giornata del gruppo C della Champions League 2023/2024. Dirige il match l'arbitro francese Clement Turpin. Queste le formazioni ufficiali:(4 - ...Sintesi del match SportBari, Maita rinnova fino al 2026. Caprile alma sarà girato in prestito all'Empoli SportBari, continuare a vincere con il calore del San Nicola: domani alle 18 ...

Compleanno in casa Napoli: Zanoli compie gli anni, gli auguri della SSC Napoli Tutto Napoli

Napoli sconfitto dal Real Madrid in Champions League, la SSC Napoli, tramite il proprio sito, ha così commentato la sconfitta degli azzurri. "Vince il Real Madrid, ma al Napoli resta una prestazione ...Il Napoli non riesce a sfatare il tabù Real Madrid. La maledizione 'blanca' continua per gli azzurri, che nonostante una buona prova cadono al Maradona contro gli uomini di Ancelotti per 3-2 in un ...