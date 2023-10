Spread in salita | la Meloni non c' entra | ecco di chi è la colpa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Prevedibili e sempre uguali. La maniera con la quale l'amata Mina bollava gli uomini intonando Acqua e Sale potrebbe essere utilizzata anche oggi, con un po' di licenza giornalistica, nel descrivere la reazione, scomposta, di alcuni commentatori davanti l'ampliamento dellotra il rendimento del Btp decennale rispetto al Bund tedesco. È bastato infatti che loraggiungesse i 200 punti base per far partire un fuoco di fila contro la politica economica del governo messa sul banco degli imputati per aver spostato al 2026 l'anno di rientro al di sotto della soglia del 3% all'interno della nota di aggiornamento al documento di programmazione economica, Nadef, per gli addetti ai lavori. A preoccupare alcuni “esperti” in particolare giungerebbe lo scostamento dell'indebitamento netto previsto per prossimi 3 annidi circa 23,5 miliardi. Sia chiaro, ...