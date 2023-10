Sport in tv oggi martedì 3 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul tennis con le battute conclusive del torneo ATP500 di Pechino, in Cina. Jannik Sinner tenta l’impresa in semifinale contro il n.2 del mondo, Carlos Alcaraz. Costretto a fronteggiare non poche difficoltà nel proprio percorso, l’altoatesino dovrà alzare ulteriormente il livello per provare a battere il funambolo di Murcia. In primo piano anche i Mondiali di ginnastica artistica ad Anversa (Belgio), con l’Italia che punta alla top-5 nella Finale a squadre maschile, sognando il podio, mentre sulle strade nostrane ...