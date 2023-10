Sponda indiana per le banche russe Vtb investe in titoli di New Delhi

Leggi su formiche

(Di martedì 3 ottobre 2023) Come nel biliardo, c’è un gioco di sponde anche per la Russia. Piegato dalle sanzioni, il Cremlino sta sicuramente dando prova di una certa resilienza, tanto che le organizzazioni economiche sovranazionali hanno migliorato le previsioni di crescita dell’economia per quest’anno ed il prossimo, a dispetto dell’impatto negativo delle sanzioni. Lo stesso Fondo monetario internazionale questa estate ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2023. Di contro, ed è forse il rovescio della medaglia, il rublo è ormai costantemente ai minimi dall’inizio della guerra. Segno di una moneta debole, fiaccata dalla sostanziale chiusura delle esportazioni di idrocarburi verso il fronte occidentale. Tutto questo però non impedisce alledella Federazione di cercare il sostegno sui mercati fuori dal G7, ovvero di bussare alla porta di quei Brics di cui la stessa Russia fa ...