Spirali contraccettive impiantate per anni a migliaia di donne inuit | ora 67 di loro chiedono i danni alla Danimarca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Avrebbe attuato, fra gliSessanta e Settanta, una campagna di contraccezione forzata per limitare la natalità in Groenlandia e risparmiare sul welfare: adesso, a oltre mezzo secolo di distanza da quegli eventi, laha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte di 67di etnianate nell’ex colonia artica. Ciascuna diha chiesto al governo danese 300mila corone, l’equivalente di circa 40mila euro, minacciando di fargli causa se non dovesse accettare. Si tratta comunque solo di una piccola parte delledia cui sarebbe stata impiantata la spirale contraccettiva senza consenso e senza ricevere quasi nessuna cura negliseguenti. Molte dinon sarebbero mai riuscite ad avere figli e ...