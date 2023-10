Spermiogramma | cos’è e quando può servire

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 ottobre 2023) È un esame fondamentale per valutare la fertilità maschile. Spesso richiestouna coppia ha difficoltà a concepire, lodovrebbe essere considerato un esame di routine per valutare e preservare non solo la fertilità, ma la salute in generale. Grazie alla ricerca in campo urologico oggi si sa infatti che la totale mancanza o la ridotta presenza di spermatozoi può avere una correlazione con la sindrome metabolica e le sue eventuali complicanze. Ne parliamo con il dottor Andrea Gandolfi, ginecologo specializzato in infertilità di coppia di Smart Clinic Oriocenter, la dottoressa Sara Meloni biologa di Smart Clinic Oriocenter e il dottor Riccardo Galli dell’Unità di Urologia II del Policlinico San Marco e urologo di Smart Clinic Oriocenter. Quali informazioni offre lo? Loè un ...