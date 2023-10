Sparano al prof con la pistola a pallini a Bari | sospesi i due studenti | la decisione del consiglio di classe

Sono stati sospesi i due studenti 17enni che frequentano l'istituto Romanazzi di Bari che la scorsa settimana hanno portato in classe e usato una pistola in plastica contro un docenteI pallini sparati in classe, a Bari, da una pistola di plastica, durante l'ora di lezione, per colpire un professore, hanno comunque lasciato un segno che si concretizza con la sospensione per gli ...

Sparano al prof, sospesi i due studenti Agenzia ANSA

Bari, sparano al prof con pistola a pallini: la scuola sospende i 2 studenti La Gazzetta del Mezzogiorno

Sono stati sospesi i due studenti di 17 anni dell'istituto Romanazzi di Bari che la scorsa settimana hanno portato in classe e usato contro un docente un'arma giocattolo. La decisione è stata presa ...I killer lo hanno raggiunto a bordo di un'auto e gli hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco alla testa, da distanza ravvicinata. La vittima lavorava alla Squadra mobile di Messina. L'omicidio è ...