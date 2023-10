Spalletti | «Ct è l’incarico più alto della mia storia da allenatore | sono in paradiso da vivo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Quando a Coverciano hanno bisogno di me, rispondo sempre di sì. Perché qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, e senza la loro disponibilità non potrei essere inda. Quello da Ct èpiùmiada“. Non avrebbe mai rinunciato alla chiamataNazionale, Luciano. Non ciclausole che tengano. Lo riafferma rivolgendosi alla platea assiepata nell’aula magna del Centro tecnico federale di Coverciano, dove ha tenuto una lezione agli allievi del corso per Direttore Sportivo e perUefa Pro. Seduto nelle prime file, intento ad ascoltarlo, anche Gigi Buffon, il capo delegazioneNazionale che ...