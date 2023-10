Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Re Felipe VI dihato il leader socialista e premier uscente Pedrodiil nuovo, dopo che la settimana scorsa il leader popolare Alberto Nunez Fejioo non aveva ottenuto i voti sufficienti dal Parlamento., che ha tempo fino al 27 novembre peruna coalizione die avere la fiducia, ha bisogno di 176 voti. Per ottenerli deve assicurarsi il sostegno dei due partiti catalani, l'Erc del Presidente della Generalitat Pere Aragones, e di Junts, del leader separatista in auto esilio Carles Puigdemont. In caso contrario, il 14 gennaio dovranno essere convocate elezioni. Feijoo nelle due votazioni della settimana scorsa aveva ottenuto 172 e 173 voti. Dopo aver ricevuto l'inacarico, ...