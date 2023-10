Sovranisti nel… pallone Addio Ius soli sportivo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Cantava Francesco De Gregori che “non è mica da questi piccoli particolari che si giudica un calciatore”, ma il decreto che abroga il cosiddetto “ius” – che dal 2016 permetteva ai minori stranieri residenti in Italia, almeno dal loro decimo anno d’età, di potersi tesserare nelle società sportive con le stesse procedure previste per i loro coetanei italiani – dice molto di chi governa. Qualcuno minimizza spiegando che è “solo un problema di burocrazia”. Il risultato comunque è raggiunto Finora un minorenne poteva tesserarsi alla federazione di un Paese non suo rispettando alcune condizioni, come un trasferimento dettato da motivi umanitari o per seguire un programma di scambio studentesco o dopo avere vissuto per almeno cinque anni nel Paese in cui desidera essere tesserato. Ora ai ragazzi viene richiesta una documentazione aggiuntiva e le ...