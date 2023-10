Sondaggi politici | Meloni si mangia gli alleati | i dati che devono far riflettere Pd e M5s

(Di martedì 3 ottobre 2023), il consenso per Fratelli d'Italia continua a crescere, pur restando sotto la soglia del 30%. Non bastano, quindi, le promesse non mantenute, i provvedimenti populisti e senza alcun ...

, il consenso per Fratelli d'Italia continua a crescere, pur restando sotto la soglia del 30%. Non bastano, quindi, le promesse non mantenute, i provvedimenti populisti e senza alcun ...Giorgia Meloni contestata dagli studenti a Torino al Festival delle Regioni ma il consenso elettorale del suo partito cresce (anche se resta sotto al 30%). Secondo l'ultimo sondaggio Swg per La7, ...

Sondaggi Termometro Politico, Gianluca Borrelli: "La 'luna di Mieloni' non c'è più, l'azione di Governo ha deluso' La7

Date di esecuzione 27 settembre - 2 ottobre 2023. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. I dati da ottobre 2022 a ...Sondaggi politici, il partito di Giorgia Meloni continua a essere il preferito dagli elettori. Secondo Swg per La7, Fratelli d’Italia ha guadagnato lo 0,4% e si attesta al 29,1%.