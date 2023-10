Solo Panatta prima di lui | Sinner batte Alcaraz | storico 4° posto Atp

Leggi su iltempo

Jannik Sinner nella storia. Il tennista azzurro batte Carlos Alcaraz e si qualifica per la finale del 'China Open', torneo Atp 500 che si disputa a Pechino. Il giocatore altoatesino ha trionfato in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-1 in un'ora e 57' di gioco. Ma oltre a questo, grazie a questa vittoria Sinner sale al quarto posto nel ranking Atp, eguagliando Adriano Panatta e il miglior risultato mai ottenuto da un italiano nell'era della classifica computerizzata, introdotta nel 1973. In finale Sinner affronterà Daniil Medvedev, che nell'altra semifinale ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev.