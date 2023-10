Soccorso rosso alla sinistra | la lunga guerra delle toghe al centrodestra

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tutto si fa risalire al giorno in cui il «Corriere della Sera» nel 1994 sparò in prima pagina l'ordine a comparire davanti ai giudici di Milano per Silvio Berlusconi che stava inaugurando il G7 a Napoli. Un colpo basso. Di recente Paolo Mieli, in quegli anni direttore in via Solferino, ha lasciato intendere che se tornasse indietro forse non lo rifarebbe. Che i dubbi su quella soffiata che gli arrivò 8 ore prima che i carabinieri recapitassero il provvedimento al legittimo destinatario lo hanno tormentato per anni. Tanto più che nessun giudice lo ha mai chiamato per avere chiarimenti sulla fontesue informazioni. E che forse in quel caso non avrebbe posto il segreto professionale ma fatto nomi e cognomi. Stessi dubbi ha confessato nel suo libro Goffredo Buccini, l'estensore dell'articolo che consegnava l'allora presidente del Consiglio al pubblico ludibrio. Da ...