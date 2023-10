Sky | Mediaset o Prime | dove vedere Inter-Benfica? Canale esatto | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’di Simone Inzaghi, dopo i diversi impegni in campionato, è pronta a scendere in campo contro ilnel secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League. La massima competizione europea per club, quest’oggi martedì 3 ottobre, tornerà sugli schermi e in campo per regalare una serata ricca di passione a tutti i tifosi e appassionati di questo sport e questa manifestazione. E, tra i tanti match previsti, spicca quello di San Siro che inizierà a partire dalle ore 21.00. Lautaro Martinez e compagni saranno chiamati a sconfiggere i portoghesi delallenati da Roger Schmidt. Non sarà una passeggiata per la finalista della scorsa edizione della Champions: in ogni caso la Beneamata partirà con i favori del pronostico. In Serie A Inzaghi e i suoi continuano a brillare. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 ...