Sinner storico | asfaltato Alcaraz | è numero 4 al mondo Ma ora c' è la bestia nera

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Indipendentemente da come andrà la finale con laDaniil Medvedev, da domani Janniksarà il nuovoquattro del, 47 anni dopo Adriano Panatta. Un traguardo impressionante, raggiunto a soli 22 anni e che riscrive la storia del tennis italiano: soltanto Pietrangeli ha fatto meglio di lui (terzo nel 1959), ma c'è da scommettere che l'altoatesino lo supererà più prima che poi. Il successo è reso ancora più dolce dall'aver battuto il rivale Carlos, conche ha confermato di abbinarsi molto bene al fortissimo spagnolo. Il bilancio dei loro confronti è in perfetta parità, ma questa vittoria ha un peso importante per, non solo per la posizione guadagnata nel ranking ma anche per il modo in cui è arrivata: ...