Sinner batte Alcaraz e diventa numero 4 del mondo | eguagliando Panatta lutto in Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023)4 del. È una di quelle giornate pesanti per ladello Sport che nei giorni scorsi si era lanciata in una vera e propria campagna contro il tennista italiano che aveva preferito riposarsi in vista della tournée in Cina anziché partecipare alla Coppa Davis. Laci era andata giù pesante, ben oltre i limiti della normale critica. Fatto sta chein Cina è ora in finale al China Open (un Atp 500) dopo aver battuto in semifinale Carlocol netto punteggio di 7-6 6-1. E dire cheera partito sotto 0-2 nella prima partita. L’altoatesino ha impressionato per la soliditò del suo tennis, terrificante alla risposta di dritto e ha vinto ...