Sinner-Alcaraz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

(Di martedì 3 ottobre 2023) Jannikse la vedrà contro Carlosnella seconda semifinale dell’ATP 500 di(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della capitale cinese. Entrambi hanno rispettato il pronostico nei loro rispettivi impegni di quarti di finale. L’azzurro non ha lasciato scampo al veterano bulgaro Grigor Dimitrov mentre lo spagnolo non ha corso particolari rischi contro il norvegese Casper Ruud. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (3-3). Quest’anno si sono incontrati già due volte.si è imposto in due set nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells mentresi è rifatto con gli interessi in quello successivo a Miami, dove ha prevalso in tre parziali sempre nel penultimo atto. L’allievo di Juan Carlos Ferrero partirà favorito secondo ...

