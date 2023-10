Sinner-Alcaraz | Atp Pechino | risultato | Jannik vince 7-6 | 6-1 | va in finale e diventa numero 4 del mondo

La Replica del match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà visibile stasera in tv e in chiaro : ecco di seguito l’ orario e dove vederla , visto che ...

La seconda vittoria consecutiva di Janniksu Carlos(bilancio dei confronti diretti ora 4 - 3 per l'azzurro), dopo quella di Miami del marzo scorso, non solo lancia l'altoatesino alla finale di Pechino (la 12esima della ...Il "miracolo" è avvenuto. Jannikbatte il numero uno del mondo,, in semifinale a Pechino e diventa il numero 4 nella classifica mondiale. Non succedeva dai tempi di Adriano Panatta. 7 - 5, 6 - 1 il risultato. Il match .

Sinner-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live Tuttosport

Il primo set non comincia sotto i migliori auspici per Jannik con Alcaraz che gli ruba subito il break e prova a scappare portandosi sul 2-0. Nel terzo game ecco che Sinner, salvando due palle break, ...Con le unghie e con i denti: Jannik Sinner ha vinto in tre set contro il bulgaro Grigor Dimitrov agli Atp 500 di Pechino e approda in semifinale dove martedì 3 ottobre… Leggi ...