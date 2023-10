Sinner-Alcaraz | Atp Pechino | risultato | Jannik vince 7-6 | 6-1 e va in finale contro Medvedev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Game Sinner! E’ largo, è largo il dritto inside out di Alcaraz. Riemerge dallo 0-40 Jannik, che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Game Sinner! Con autorità Jannik tiene a 0 il servizio. Alcaraz serve ora per rimanere nel match. 40-0 ...

...Marozsan protagonista al Foro Italico del più grande exploit del 2023 (il successo contro) ... Detto del primo top - 10, il secondo " Jannik" è di nuovo fra i portacolori del Tennis Club ...I precedenti trasi sono affrontati già sei volte a livello Atp e il bilancio è in perfetto equilibrio: doppietta dell'azzurro nel 2022 a Wimbledon e Umago e quest'...

LIVE Sinner-Alcaraz 1-0. Jannik salva tre palle break, resta avanti 3-1 La Gazzetta dello Sport

Tennis ATP 500 Pechino, Sinner-Alcaraz diretta live: botta e risposta Carlitos-Jannik Virgilio Sport

Jannick Sinner in campo a Pechino contro Carlos Alcaraz. In palio la finale del China Open. E per l'altoatesino il record di Adriano Pannata L'azzurro è ad un passo dalla finale nel 'China Open' di ...Jannik Sinner affronterà oggi, mercoledì 3 ottobre, a Pechino in semifinale Carlos Alcaraz, numero due della classifica Atp e prima testa di serie del torneo. In caso ...