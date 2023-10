Sindrome premestruale in corso? Sotto tutte le indicazioni su come alleviarla

... tanto le infiorescenze quanto l'olio di CBD trovano largo impiego sia nel trattamento di piccoli disturbi molto comuni (come emicrania,, eccetera) e dei loro sintomi e sia a ...... c'è chi vi ha trovato un valido alleato contro lo stress di tutti i giorni, chi li usa per contrastare sindromi dolorose tra le più comuni come lae chi come componenti ...

Sindrome premestruale, che cos'è e come prendersene cura Io Donna

La sindrome premestruale raddoppia il rischio di una menopausa ... Sanità Informazione

«La sindrome premestruale o mestruale normalmente è caratterizzata da gonfiore addominale, presenza di crampi, irritabilità, tachicardia, sudorazioni, difficoltà nella concentrazione, insonnia e ...La sindrome premestruale è stata per la prima volta citata e riconosciuta in letteratura con un nome scientifico nel 1953. Un "nome" che ha permesso di definirne sintomi e cause. Ascoltarsi e imparare ...