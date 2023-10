Si ritorna alle vecchie maniere

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dopo i lunghi e doverosi festeggiamenti di Impact 1000, proseguono le classiche puntate, anche se le storyline sono state sempre portate avanti. Purtroppo, come avevo preannunciato settimana scorsa, l’Ultimate X è stato fatto solo in occasione dei festeggiamenti, perché bruciarsi l’opportunità così alla prima settimana non è segno di grande lungimiranza e programmazione. Sì, è stato il classico bel match da X-Division, anzi credo il migliore di giovedì sera, però l’esito era scontato e avrei preferito vedere Alan Angels più avanti lottare per la cintura, ma evidentemente non è ancora pronto per palcoscenici come Bound For Glory. Subito dopo Rhino ha vinto agilmente contro Jack Price nell’unico squash match di giornata. La cosa più interessante, per modo di dire, è stato l’attacco di Steve Maclin. Ci sono tutti i presupposti per vedere questi due sfidarsi a Bound For Glory e mi ...