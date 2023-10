Si faceva pagare per raddrizzare le vertebre col «fluido magico» delle mani | la furbata dell’operatore olistico beccato dal Fisco

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un operatoreè stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Belluno per aver evaso oltre mezzo milione di euro, incassati in nero, da circa sette anni. Il 68enne, dal 2016 non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi e non versava l’Iva, così da risultare un evasore totale. Si auto-definiva «allineatore vertebrale»: praticava, infatti, una sorta di pranoterapia per eliminare eventuali curvatore o asimmetrie ossee della colonna vertebrale al fine di procurare al cliente un benessere psico-fisico tramite i flussi di energia. Il tutto attraverso la sola imposizionea pochi centimetri di distanza dal corpo e in un’unica seduta. Oltre tremila clienti e sedute da 130 euro pagate «in nero» Un trattamento della durata di pochi minuti al costo di circa 130 euro. Rigorosamente «in nero», come accertato dalle ...