(Di martedì 3 ottobre 2023) La Roche-sur-Yon è una città in Vandea senza granché di bello da vedere, come lo sono in genere le città francesi cresciute in popolazione ed estensione dopo essere state scelte come centri dipartimentali. E’ parecchio napoleonica, grandi vie, palazzi stile impero, la sensazione, nemmeno troppo blanda, di fine imminente. La Roche-sur-Yon è sede d’arrivo del Tour de Vendée, ha visto arrivare molte volte il Tour de France, ha soprattutto ospitato, in gara, le ultime pedalate su di una bicicletta da corsa di. Probabilmente meritava, si meritava, di megliocome palcoscenico d’addio, ma si sa che, se all’amor non si comanda si comandano ancora meno gli interessi degli sponsor. E quelli della sua squadra sono legati alla Vandea. Avrebbe meritato un palcoscenico migliore...

Si è conclusa l'eresia di Peter Sagan

