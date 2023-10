Servizio sanitario | il governo taglia due miliardi

(Di martedì 3 ottobre 2023) «Ilnazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare»: a dirlo, ieri, è stato il presidente della Repubblica Mattarella. Stando però alla Nota di aggiornamento del Documento first appeared on il manifesto.

Il Presidente della Repubblica a Torino per il secondo Festival delle Regioni: "Sono colonna vertebrale del nostro Paese, divari vanno colmati" “Il ...

L’unità del Paese in un momento di guerre, incertezze economiche e proposte di riforme costituzionali. A questo punta il presidente della ...

sergio mattarella al festival delle regioni di torino. MATTARELLA, SSN È UN PATRIMONIO PREZIOSO DA DIFENDERE - Ilnazionale 'è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare'. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in ..."Il governo di Giorgia Meloni continua a tagliare ilnazionale mentre un italiano su cinque rinuncia a curarsi a causa della crisi - ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly ...

Sfide e opportunità per il SSN: i professionisti della salute come leva per il cambiamento Quotidiano Sanità

Il dottor Nicola Nardella si è insediato alla guida dell'Usl Umbria 1.Offre servizi di prenotazione al cup, scelta e revoca del medico, rimborsi, informazioni e attivazione del fascicolo sanitario elettronico. Si rivolge prevalentemente ai più fragili e a coloro che ...