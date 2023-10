Serie A 23 24 | la classifica a confronto dopo 7 giornate

(Di martedì 3 ottobre 2023) Neanche il tempo di mettere in archivio il 6° turno di campionato che laA ha già fatto un altro passo avanti, vivendo la sua 7^ giornata, e lacol relativocon la scorsa stagione sono state ulteriormente sconvolte. In vetta continuano la loro corsa a braccetto Inter (+6) e Milan (+4). I nerazzurri soffrono ma alla fine travolgono 0-4 la malcapitata Salernitana (–4), mentre i rossoneri si sbarazzano con un sontuoso 2-0 di una rivale sempre temibile come la Lazio (-7), la quale, dal canto proprio, continua a stentare e a non riuscire ad avvicinare con decisione le prime posizioni. Chi invece è riuscito, in questa settimana, a ingranare la giusta marcia è senza dubbio il Napoli (-3), chel’Udinese batte con un largo 0-4 anche il Lecce (+5), scavalcandolo ine ...

... in generale di un approccio alla partita non degno di una squadra con unadeficitaria ... Guarda su DAZN tutta laA TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ...... sebbene l'Italia rimanga in competizione con la Grecia per gli ultimi posti nella... quasi 10 milioni di donne sono attualmente occupate, un numero record secondo lestoriche Istat. ...

Serie D: cade in casa la LFA Reggio Calabria. I risultati e la classifica CityNow

Serie D girone I, risultati e classifica dopo la quinta giornata: San Luca ko, Gioiese ok TuttoReggina.com

In una domenica da cuori forti, il Benevento supera il primo esame da grande e fa un altro passo avanti, non solo dal punto di vista della classifica – considerato il secondo posto in solitaria – ma ...Torna la Champions con la seconda giornata della fase a gironi: in campo oggi Inter e Napoli entrambe in casa. Domani tocca a Milan e Lazio ...