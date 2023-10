Serie A 2023 24 | 7^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 ottobre 2023) All’indomani della 7^diA, ilha reso noti i propri provvedimenti. In particolare, rispetto al turno infrasettimanale, si segnala un solo calciatore fermato per squalifica, sempre in seguito ad espulsione. Più precisamente, il giocatore in questione è Sandi Lovric dell’Udinese, mandato negli spogliatoi poco prima del termine del match contro il Genoa. Di conseguenza il centrocampista sloveno sarà costretto a saltare il prossimo impegno dei bianconeri in trasferta contro l’Empoli. Gli altri provvedimenti del: 2 diffidati inA Oltre ai calciatori squalificati, per la prima volta nella stagione/2024 ilha reso noti i nomi dei calciatori ...