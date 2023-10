Serginho | «Inter-Milan 5-1 può capitare Derby di Champions League peggiore»

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha giocato neldal 1999 al 2008 ed è stato più volte protagonista nei. L’ex terzino sinistro, in occasione di un evento ao, a Sport Mediaset ha dato la sua versione sul recente 5-1 per l’. PEGGIO UN ALTRO –non sembra troppo preoccupato dalla goleada, preferendo la sua del 2001: «Il 5-1 può, lo 0-6 delrimane nella storia. Noi, ai tempi, dominammo tutta la partita e potevamo fare pure più gol: fu pesantissimo. Credo che l’andata della semifinale disia stata più brutta del. Penso che possiamo ritrovare il grandee rivincere il. Ilha fatto male, è una ...

... oltre al già citato match del 2001 (doppietta di Comandini e Shevchenko, più i gol di Giunti e) e di un Milan -6 - 3 del 1911.... infatti, ebbe la meglio sull'allenata in quel periodo (breve) da Marco Tardelli per 6 - 0 frutto delle doppietta di Shevchenko e Gianni Comandini e alle reti die Giunti. Un derby ...

Inter, senti Serginho: "Il 5-1 nel derby può capitare, il 6-0 del Milan resta nella storia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Serginho torna sul derby vinto 6 a 0: «Potevamo segnare di più» Inter News 24

Dall'esordio in Serie A nell'Inter vittoriosa per 3-0 a Verona l'11 aprile 2015 e la maglia da titolare assegnatagli da mister Roberto Mancini nel derby della settimana dopo allo stop per problemi ...L'ex terzino brasiliano ha parlato anche della trasferta col Borussia Dortmund dei rossoneri: "Possono fare una grande partita" ...