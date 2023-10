Serena Garitta | Ecco Che Fine Ha Fatto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 3 ottobre 2023): l’ex vincitrice del Grande Fratello, famosa per i numerosi ruoli avuti in televisione, non appare più da diverso tempo.cheha fatto e che cosa fa ora…è stata, per lungo tempo, un personaggio televisivo italiano molto in vista. La sua carriera è iniziata nel 2004, quando ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello uscendone vincitrice. Da allora è stata opinionista, inviata e tanto altro. Da tanto tempo però non si hanno più sue notizie in televisione ed in tanti si sono chiesti cheabbia fatto.: la carriera televisiva e il ritiro!è un personaggio televisivo che, per lungo tempo, ha riscosso un grande successo ...