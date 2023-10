Separate alla nascita | le nuove somiglianze tra star

Leggi su amica

(Di martedì 3 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO Come gocce d’acqua: tutti i sosia dellosystem Gemelle o sosia? Incontrarsi sul red carpet, per certe celebs, è come guardarsi allo specchio. Diche si somigliano come gocce d’acqua, infatti, ce ne sono molte. Anche se spesso sono gli interventi estetici al viso che tendono ad omologare. Persino i fan, in certe occasioni, ne sono usciti confusi. È successo molte volte con le due rosse di Hollywood, Jessica Chastain e Bryce Ds Howard. Entrambe le attrici hanno dovuto a più riprese sottolineare nelle interviste e sui social di non essere un’unica entità, nonostante il colore dei capelli e le pomette rotonde le facciano sembrare davvero identiche. Con riferimentodi ...