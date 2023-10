Se mamma e papà si lasciano non ci sono pesche che tengano

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 ottobre 2023) Siagitati in tanti per uno spot pubblicitario, forse non troppo originale ma furbo, molto furbo, e comunque utile perché parla di bambini, naufraghi di un mondo dove le loro istanze contano all'incirca quanto quei centesimi così fastidiosi da tenere in tasca. A meno che non siano un ricostituente per le ambizioni e per le attese dei grandi. Quando la famiglia si rompe è inutile fare finta Bambini di oggi, non sempre accuditi, di quando in quando educati, assai spesso vellicati, trasformati all’occasione in amici del cuore, addirittura in alleati quando la famiglia si spezza e bisogna ammassare truppe contro il nemico, che fino a ieri era l’amore. Ma certe giravolte che i grandi capiscono benissimo, perchéloro a manovrarle, rimangono oscure ai bambini, sfuggono alla loro logica rigorosa, soprattutto quando i segnali premonitori ...