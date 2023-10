Scossa di Terremoto a Napoli | Epicentro ai Campi Flegrei | Magnitudo 4 0

Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in ...

Una nuova, di magnitudo 4, si è registrata alle 22.08 di ieri, lunedì 2 ottobre. L'epicentro al confine tra il Comune di Pozzuoli e Agnano, frazione di Napoli. Molta la paura tra la gente, che è scesa in ...Unadi, avvertita distintamente ieri sera a Napoli, ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, dove è stata registrata una magnitudo di 4.0. Lo si apprende dall'Istituto nazionale di ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel Catanzarese la Repubblica

La terra torna a tremare nel Sud Italia: nella mattinata di oggi, martedì 3 ottobre, è stata registrata una scossa di terremoto in Calabria. L’epicentro è situato a pochi chilometri di distanza da ...Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa a Napoli. Alcune persone si sono riversate in strada. Non si conosce ancora l'intensità e l'epicentro.