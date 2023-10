Scontri nel centro di Torino Meloni | “Ma quali studenti Sembrano centri sociali | che è un’altra cosa”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Assurda pretesa degli scalmanati deidi, tra ispicca Askatasuna, secondo cui la presidente del Consiglio non può recarsi a. Il loro corteo non autorizzato è stato infatti fermato dalla polizia e negliche ne sono seguiti alcuni contestatori sono rimasti feriti, ma anche quattro agenti. Gridavano: “Sbirro, fascista, sei il primo della lista”. La polizia ha identificato 60 manifestanti, tra imolti appartengono ad Askatasuna. Identificati 60 manifestanti, molti sono di Askatasuna I reati ipotizzati sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e manifestazione non autorizzata. Non ha sbagliato dunque Giorgiaa sottolineare che a contestare non erano stati gli ...