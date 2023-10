Scintille tra Tajani e Crosetto sul nuovo invio di armi all’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonione ha parlato con il presidente ucraino Zelensky durante l’incontro bilaterale prima del Consiglio Affari Esteri Ue che si è tenuto straordinariamente a Kyjiv. Poi ha fatto l’annuncio alla stampa, promettendo sia l’ottavo pacchetto di armamenti sia l’impegno a dedicare«la massima priorità durante la presidenza italiana del G7 nel 2024». Quali tipo di sistemi d’arma il governo italiano sta pensando di trasferire però non è chiaro. Zelensky ha chiesto di contribuire dialla difesa aerea delle città, martellate dai droni e dai missili russi che hanno ripreso la campagna di distruzione delle infrastrutture dell’energia in vista dell’inverno. «Vedremo quello che possiamo dare ora», ha spiegato, «nella lista non ci sono solo...