Scandalo INPS | Carlo affetto dalla Sla deve restituire 1200 euro La lettera shock

- Va denunciata la storia -del malato di Sla bresciano cui l'richiede indietro mille euro in rate da 50. Anzi: è il simbolo della burocrazia canaglia italiana . In pratica: lui non si ...L'aggressione per cui il leader cigiellino grida allocos'è, in realtà Una diversa ... coloro che si rivolgono a un patronato sul territorio per sbrigare la loro domanda per, ad esempio, ...

Io sto con Fedez, i giudici frignano e l'Inps: quindi, oggi... ilGiornale.it

Scandalo pensioni, il medico si pente: “Pagavo mazzette per le pratiche” Livesicilia.it

- Se giri con l’auto, gli ambientalisti si mettono in mezzo a impedirti di circolare. Se usi l’aereo sei un inquinatore seriale. Ma pure se vai in groppa a un asino ci pensano gli animalisti a ...PALERMO – “Ho dato 9.000 euro a titolo di corruzione per farmi accelerare le pratiche”, confessa il medico legale Rosario Cammalleri. Il verbale è del 26 giugno scorso. L’inchiesta è quella che ha sve ...