Scamacca | oggi a Zingonia l’ultima valutazione Presente per Sporting-Atalanta?

(Di martedì 3 ottobre 2023)verrà valutato Gianlucain vista diLisbona. Filtra grande ottimismo sulla sua presenza Seduta pomeridianaal Centro Bortolotti dicon l’che si sta preparando alla sfida d’Europa League contro loLisbona. Attenzioni ovviamente sul centravanti Gianluca. Ieri il centravanti è ritornato ad allenarsi in gruppo, ma serve ancora l’ultimo “step” per essere definitivamente pronto per volare a Lisbona insieme alla squadra. Filtra grande ottimismo da parte di Gasperini. Nel tardo pomeriggio arriverà la decisione.