SBK | Toprak Razgatlioglu | “Ho dato tutto per vincere | sono davvero arrabbiato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) 35 sorpassi per quella che è stata di certo la gara più epica di questa stagione, forse la migliore vista in anni. Gara 2 del gran premio di Portimao è una di quelle da vedere e rivedere in loop e nonostante questo continuare a rimanere sorpresi. Merito di due corridori di un altro livello che hanno lottato fino all’ultimo. Da un lato Alvaro Bautista, che nonostante la vittoria ha dovuto rinviare l’appuntamento con il titolo all’ultimo weekend, dall’altroche con la sua performance a costretto a cancellare i festeggiamenti dello spagnolo. Il turco al termine della gara è intervenuto ai microfoni della WorldSBK e non si è mostrato per nulla contento della sconfitta.– Crediti Foto: Andrea Bonora Queste dunque le parole di, visibilmenteper non ...