Sassuolo-Monza | la partita di Gagliardini

I brianzoli grazie al gol di Colombo agganciano gli emiliani a quota 9 in classifica. Nono posto anche per i granata mentre i gialloblù salgono a ...

Il Monza sbanca il Mapei 1-0 e aggancia proprio il Sassuolo in classifica. Laurienté va subito vicino al gol, dall'altra parte occasione per ...

...di Izzo e Pessina Ilscenderà in campo domenica contro la Salernitana. Per l'occasione Palladino dovrà valutare le condizioni di Izzo e Pessina. Il difensore ha saltato la sfida dela ...Strano che questo matrimonio sia stato celebrato fuori tempo massimo, con il mercato chiuso da un mese È bastata una sfuriata, verso la fine di, per far riaccendere di colpo i ...

Sassuolo, è finita la magia. Una perla di Colombo rialza il Monza. E c'è l'esordio del Papu La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Monza 0-1: Colombo fa respirare Palladino. Esordio del Papu Gomez la Repubblica

Voti fantacalcio e highlights di Sassuolo – Monza, gara valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024: Colombo è il migliore del match SASSUOLO: Consigli A. 6.5, Toljan J. 5.5, Erlic M. 5, ...(Lapresse) Al via stasera il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Dopo l'1-1 in Spagna con la Real Sociedad, l'Inter cerca ...